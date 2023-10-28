Лев Лещенко: В шоу-бизнесе у меня нет настоящих друзей

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известный артист Лев Лещенко рассказал, что в мире шоу-бизнеса у него нет истинных друзей. В интервью программе "Откройте, Давид!", доступной на YouTube, народный артист поделился своим мнением о взаимоотношениях в артистической среде.

Фото: Wikipedia by Анна Нэсси is licensed under CC BY-SA 3.0

Лев Лещенко отметил, что среди артистов существуют лишь коммерческие или приятельские связи. По его словам, в современном шоу-бизнесе преобладает зависть, в то время как раньше звезды поддерживали более теплые отношения, часто навещая друг друга и вместе отмечая особенные события, такие как дни рождения.

Он подчеркнул, что, несмотря на отсутствие близких друзей в шоу-бизнесе, у него есть верные друзья, которые сопровождали его на протяжении всей жизни, включая юмориста Владимира Винокура и композитора Вячеслава Добрынина. Он выразил особую привязанность к Добрынину, подчеркнув, что они прошли вместе через многое.

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Лев Лещенко – о легендарных песнях, современной эстраде и образе артиста