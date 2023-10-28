Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Покинувший Россию актер Андрей Бурковский начал сдавать свою московскую квартиру
Певица Татьяна Буланова отказывается выступать в зоне СВО на Украине
В Польше заявили, что контрнаступа никогда не было, оно было придумано для пропаганды
Манулы из Московского зоопарка не в восторге от октябрьского снегопада
Российский танк "Прорыв" выдержал десяток сбросов гранат ВС Украины
Эксперты составили список из 7 самых красивых автомобилей в мире
Супруги Цыгановы раскритиковали Газманова за "двойную жизнь"
В Перми умерла заслуженная артистка РФ Нина Заразилова
Юлианна Караулова набросилась на участника шоу "Фантастика-2" на Первом канале

Лев Лещенко: В шоу-бизнесе у меня нет настоящих друзей

1:01
Шоу-бизнес

Известный артист Лев Лещенко рассказал, что в мире шоу-бизнеса у него нет истинных друзей. В интервью программе "Откройте, Давид!", доступной на YouTube, народный артист поделился своим мнением о взаимоотношениях в артистической среде.

Лев Лещенко: В шоу-бизнесе у меня нет настоящих друзей
Фото: Wikipedia by Анна Нэсси is licensed under CC BY-SA 3.0

Лев Лещенко отметил, что среди артистов существуют лишь коммерческие или приятельские связи. По его словам, в современном шоу-бизнесе преобладает зависть, в то время как раньше звезды поддерживали более теплые отношения, часто навещая друг друга и вместе отмечая особенные события, такие как дни рождения.

Он подчеркнул, что, несмотря на отсутствие близких друзей в шоу-бизнесе, у него есть верные друзья, которые сопровождали его на протяжении всей жизни, включая юмориста Владимира Винокура и композитора Вячеслава Добрынина. Он выразил особую привязанность к Добрынину, подчеркнув, что они прошли вместе через многое.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Лев Лещенко – о легендарных песнях, современной эстраде и образе артиста
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Популярное
Внук Аллы Пугачевой закричал кричит от страха в США

Внук Аллы Пугачевой, Никита Пресняков, уже год проживает в Соединенных Штатах, но признается, что скучает по России.

Внук Пугачёвой ищет острые ощущения в США, но сталкивается с паранойей
Юрий Антонов назвал отъезд Пугачёвой из Израиля "личной историей" певицы
Юрий Антонов считает, что вмешиваться в личную жизнь Пугачёвой не следует
Перелом у Авдеевки произошёл: российские бойцы уверены в победе
Кровь стала густой: врачи назвали ошибку в питании, которая уносит жизни
Словакия прекратила помощь Украине: чего ожидать? Андрей Николаев Когда-то Шпицберген был русским Сергей Лебедев Европарламент и СБ ООН разбираются с Сербией из-за Косова Михаил Плисюк
Две недели в коме: куда пропал звезда "Брата-2" Александр Дьяченко
Исследователи поймали неизвестный сигнал глубоко под землей
Дочь Боярского Елизавета разделась для карьеры
Дочь Боярского Елизавета разделась для карьеры
Последние материалы
Певица Татьяна Буланова отказывается выступать в зоне СВО на Украине
В Польше заявили, что контрнаступа никогда не было, оно было придумано для пропаганды
Манулы из Московского зоопарка не в восторге от октябрьского снегопада
Российский танк "Прорыв" выдержал десяток сбросов гранат ВС Украины
Эксперты составили список из 7 самых красивых автомобилей в мире
Супруги Цыгановы раскритиковали Газманова за "двойную жизнь"
Лев Лещенко: В шоу-бизнесе у меня нет настоящих друзей
В Перми умерла заслуженная артистка РФ Нина Заразилова
Юлианна Караулова набросилась на участника шоу "Фантастика-2" на Первом канале
В России планируют начать производство продуктов из сверчковой муки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников