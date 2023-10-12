Игорь Николаев впервые вышел на связь с поклонниками после операции на сердце

1:19 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец и композитор Игорь Николаев поделился постом на своей странице, выразив благодарность своим подписчикам, близким и медицинским работникам, которые работали над спасением его жизни. Он также порадовал своих поклонников, объявив, что запланированный на октябрь концерт с его участием состоится.

Фото: prt scr youtube.com/Между нами

"Я благодарю каждого из вас, а также моих друзей и коллег и незнакомых мне людей, которые написали слова поддержки. Я благодарю свою семью, которая поддерживала меня и беспокоилась обо мне" - cказал народный артист России.

Николаев также сообщил, что он успешно выздоравливает от проблем с сердцем и 25 октября выйдет на сцену Рахманиновского зала Московской консерватории для участия в конкурсе "15 мелодий для фортепиано".

"Благодаря вам, друзья, я успешно выздоравливаю, и наша встреча обязательно состоится 25 октября" - заверил он свою аудиторию.

Игорь Николаев был госпитализирован 15 сентября из-за проблем с сердцем, и первоначально его состояние оценивалось как тяжелое. Впоследствии стало известно, что он перенес операцию на сердце. Он вернулся домой в конце сентября и, как сообщается, находится в добром здравии.

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