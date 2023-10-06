Super.ru пишет, что 21-летняя блогерша Валя Карнавал и 29-летний певец Егор Крид встретились на одном мероприятии – музыкальном фестивале "ЖАРА". Это встреча вызвала удивление, поскольку они публично расстались несколько лет назад и с тех пор обычно старались избегать друг друга.
Напомним, что 21-летняя Валя Карнавал была ведущей мероприятия, в то время как Егор Крид выступал с одним из своих треков. Егор пожал руку своей бывшей возлюбленной, чем вызвал бурную реакцию зала и второго ведущего премии Владимира Маркони.
Напомним, что свой роман молодые люди не афишировали, а их расставание вызвало множество вопросов у поклонников. В это время Егор часто пел о своем разбитом сердце, ведь Валя стала инициатором расставания.
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