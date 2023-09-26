Актриса Ирина Медведева рассказала, как муж настоял на русских именах детей

1:14 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская актриса Ирина Медведева замужем за французским бизнесменом Гийомом Буше. Звезда "6 кадров" рассказала в интервью порталу Леди Mail.ru, как ее супруг иностранец относится к России.

Фото: prt scr youtube.com/Авторадио

В беседе с журналистками артистка призналась, что живет с супругом и детьми в Париже. Однако Ирина продолжает прилетать на съемки в Москву. При этом супруг считает, что актриса вообще не должна работать.

"Конечно, он не в восторге от моих полетов. Ладно, когда я на две недели улетаю, но вот когда на месяц…Я поняла, что любой мужчина хотел бы запереть жену дома и никуда не выпускать. Но это не мой вариант. Мне нужно творчество как воздух, без работы я зачахну. Но муж любит Россию, восхищается ею. У наших детей даже имена русские, не французские — Гийом так захотел", — поделилась Медведева.

Напомним, что Ирина и Гийом поженились 5 июля 2018 года. Возлюбленные живут во Франции и воспитывают двоих детей: четырехлетнего сына Савелия и двухлетнюю дочь Есению.

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