83-летний Аль Пачино и его молодая возлюбленная Нур Альфаллах разводятся

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Super.ru пишет, что Нур Альфаллах — 29-летняя бывшая возлюбленная Аль Пачино, при разводе требует полную физическую опеку над их сыном и алименты от актера. Она уже наняла юриста и готова разрешить "разумное посещение" ребенка Аль Пачино. Нур также оставляет за Аль Пачино право голоса в вопросах образования, лечения и религии сына. Она также требует, чтобы актер оплатил ее адвоката и другие расходы, связанные с судебными разбирательствами.

Фото: "Al Pacino Backstage" by Andrea Ricca is licensed under CC BY-SA 2.0.

Интересно, что девушка предоставила "добровольное заявление об отцовстве", подписанное как ею, так и Аль Пачино, подтверждающее, что он является отцом ребенка.

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