Телеведущая Алёна Водонаева назвала Константина Хабенского своим главным крашем

1:30 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер и телеведущая Алёна Водонаева назвала Константина Хабенского своим главным крашем в российском кинематографе. Об этом она заявила в разговоре с Telegram-каналом "Звездач".

Фото: prt scr youtube.com/ЕСТЬ НЮАНСЫ

Водонаева подчеркнула, что для нее Хабенский является наиболее привлекательным актёром, и это, по её словам, "даже не подлежит обсуждению". Она также подчеркнула, что посмотрела практически все фильмы с участием этого артиста.

Карьера Хабенского началась в 1989 году в Театре "Суббота", а в 1994 году он дебютировал на большом экране в фильме "На кого Бог пошлет". В его богатой фильмографии более 120 работ, включая такие известные фильмы, как "Майор Гром: Чумной Доктор", "Елки", "Доктор Лиза", "Метод", "Война миров Z", "Дневной дозор", "Ночной дозор", "Есенин", "Огонь".

В 2012 году Хабенский был удостоен звания Народного артиста России и также получил множество других наград, включая "Кинотавр", "Золотой орёл", "Чайка", "Ника", и ТЭФИ.

В 2017 году актёр дебютировал как режиссёр с фильмом "Собибор", в котором сыграл главную роль. В октябре 2021 года он стал художественным руководителем-директором Московского Художественного театра имени А. П. Чехова.

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