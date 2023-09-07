Блогер и телеведущая Алёна Водонаева назвала Константина Хабенского своим главным крашем в российском кинематографе. Об этом она заявила в разговоре с Telegram-каналом "Звездач".
Водонаева подчеркнула, что для нее Хабенский является наиболее привлекательным актёром, и это, по её словам, "даже не подлежит обсуждению". Она также подчеркнула, что посмотрела практически все фильмы с участием этого артиста.
Карьера Хабенского началась в 1989 году в Театре "Суббота", а в 1994 году он дебютировал на большом экране в фильме "На кого Бог пошлет". В его богатой фильмографии более 120 работ, включая такие известные фильмы, как "Майор Гром: Чумной Доктор", "Елки", "Доктор Лиза", "Метод", "Война миров Z", "Дневной дозор", "Ночной дозор", "Есенин", "Огонь".
В 2012 году Хабенский был удостоен звания Народного артиста России и также получил множество других наград, включая "Кинотавр", "Золотой орёл", "Чайка", "Ника", и ТЭФИ.
В 2017 году актёр дебютировал как режиссёр с фильмом "Собибор", в котором сыграл главную роль. В октябре 2021 года он стал художественным руководителем-директором Московского Художественного театра имени А. П. Чехова.
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