Блогер Алена Водонаева планирует сделать пластику лица к 50 годам

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер и телеведущая Алена Водонаева в беседе с Telegram-каналом "Звездач" рассказала о своем отношении к пластическим операциям. Знаменитость считает, что ей пока рано проводить хирургические вмешательства.

Фото: prt scr youtube.com/ЕСТЬ НЮАНСЫ

Звезда "Дома-2" заявила, что может обратиться к пластическому хирургу ближе к 50 года. По словам 41-летней Водонаевой, она планирует сделать подтяжку лица и блефаорпластику.

"Если честно, я вообще боюсь. Может, через десять лет изобретут какую-то волшебную пилюлю, и нам не придется ложиться под нож хирурга", — поделилась она.

Водонаева раскритиковала свою коллегу Викторию Боню, которая решила в 43-года сделать пластическую операцию на лице. По ее словам, телеведущая и без пластики выглядела хорошо и молодо.

Ранее стало известно, что блогер Виктория Боня заплатила американскому пластическому хирургу 20 миллионов рублей за операцию "лисьи глазки".

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