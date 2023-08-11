Мизулина ответила Оксимирону, выпустившему на неё дисс

1:21 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Глава Лиги Безопасного Интернета, Екатерина Мизулина, дала ответ на дисс, выпущенный рэп-исполнителем Оксимироном, также известным как Мирон Федоров. Он был внесен в реестр физических лиц-иноагентов Минюстом, сообщает Lenta.ru.

Фото: lenta.ru

Непосредственно перед этим инцидентом, Оксимирон представил клип на свою песню "Лига Опасного Интернета". В этом видео он упомянул не только главу ЛБИ, но и других знаменитостей, таких как рэпер Scally Milano, который ранее обещал изменить направление своего искусства в ответ на обращение Мизулиной, и группу "Три дня дождя". Глава Лиги Безопасного Интернета выступила в поддержку солиста этой группы, когда тот выступил на сцене в нетрезвом состоянии.

Екатерина Мизулина оценила данное событие с юмором, заявив: "Спасибо за самый лучший пиар в истории". Она подчеркнула, что Оксимирон требует высокие гонорары за свои концерты, в то время как для общественных мероприятий она поет бесплатно, "подобно выступлениям на детском утреннике".

Предварительно, Куйбышевский суд Санкт-Петербурга оштрафовал Оксимирона за публикацию материала в социальных сетях без обязательной пометки о статусе иностранного агента.

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Екатерина Мизулина о Моргенштерне