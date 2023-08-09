Российский актер Василий Степанов, которого многие запомнили по роли в фильме Федора Бондарчука "Обитаемый Остров", уже давно пропал киноэкранов. Однако недавно стало известно, как он выглядит сейчас и как складывается его судьба.
Василий Степанов начал испытывать проблемы с психическим здоровьем после расставания с актрисой Дарьей Егоровой. Как сообщали журналисты, мужчина впал в глубокую депрессию, несколько раз выпадал из окна третьего этажа, после чего лежал в психиатрической больнице. В итоге актеру поставили диагноз "шизофрения".
Журналистам "Комсомольской правд" удалось связаться с родственниками актера, которые рассказали о его состоянии, а также поделились фотографией Василия. Сейчас 37-летний артист живет с родителями за городом. Судя по опубликованному фото, Степанов перестал обесцвечивать волосы, сменил прическу, а также набрал лишний вес.
"Он не снимается, его не зовут по понятным причинам. Да и у него самого угас интерес к профессии, — цитируют журналисты брата актера.
Брат Василия Максим также отметил, что 37-летний актер живет за городом, помогает с домашним хозяйством и ухаживает за пожилым отцом.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Зверски убивший 6 августа в квартире свою 17-летнюю подругу школьник из Екатеринбурга написал явку с повинной и объяснил свой жуткий поступок.