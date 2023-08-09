Фото с пропавшим Василием Степановым появился в Сети

1:19 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российский актер Василий Степанов, которого многие запомнили по роли в фильме Федора Бондарчука "Обитаемый Остров", уже давно пропал киноэкранов. Однако недавно стало известно, как он выглядит сейчас и как складывается его судьба.

Фото: Кадр из фильма "Обитаемый остров"

Василий Степанов начал испытывать проблемы с психическим здоровьем после расставания с актрисой Дарьей Егоровой. Как сообщали журналисты, мужчина впал в глубокую депрессию, несколько раз выпадал из окна третьего этажа, после чего лежал в психиатрической больнице. В итоге актеру поставили диагноз "шизофрения".

Журналистам "Комсомольской правд" удалось связаться с родственниками актера, которые рассказали о его состоянии, а также поделились фотографией Василия. Сейчас 37-летний артист живет с родителями за городом. Судя по опубликованному фото, Степанов перестал обесцвечивать волосы, сменил прическу, а также набрал лишний вес.

"Он не снимается, его не зовут по понятным причинам. Да и у него самого угас интерес к профессии, — цитируют журналисты брата актера.

Брат Василия Максим также отметил, что 37-летний актер живет за городом, помогает с домашним хозяйством и ухаживает за пожилым отцом.

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