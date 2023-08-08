"Чтение для меня всегда было сложным навыком", — поделился Арнольд Шварценеггер в одной из своих публикаций в социальных сетях. По его словам, в 1950-х годах в Австрии никого не волновали проблемы обучения.Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Арнольда Шварценеггера
"Когда мне приходилось читать вслух в классе, это был сущий ад, меня били линейкой", — признался актер.
Лишь спустя время он понял, что страдает дислексией.
Арнольд Шварценеггер открыто рассказал, что, подготавливаясь к съемкам в фильмах, он тратит много времени на перечитывание сценария.
"Мне требуется повторение и время, чтобы вникнуть в смысл слов", — подчеркнул он.
Он также упомянул, что при записи своей аудиокниги "Будь полезным: семь инструментов для жизни" он установил оборудование для записи прямо у себя дома и работал над проектом по 20-30 страниц в день. В то время как другие авторы, по словам Шварценеггера, могли быстро записать аудиокнигу за 2-3 дня в студии, он предпочёл разбить текст на небольшие фрагменты и работать над ними.
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