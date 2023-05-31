Мать Артура Смольянинова* рассказала о финансовом положении своей бывшей невестки: "Ей не дают работать"

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Мать известного российского актёра Артура Смольянинова* Мария прокомментировала финансовые трудности своей бывшей невестки Дарьи Мельниковой.

Фото: starhit.ru

Недавно актриса Дарья Мельникова пошутила в личном блоге о своём финансовом положении.

"Думала, что к 30 годам буду носить украшения от Tiffany, а в итоге ношу пластилиновое кольцо" (видимо, украшение сделал кто-то из детей. — Прим. ред.)", — иронично рассказала Мельникова.

Журналисты "KP.RU" решили связаться с матерью бывшего мужа Мельниковой, чтобы узнать, оказывает ли он ей финансовую помощь.

"Я не в курсе, помогает он ей или нет. Мне — нет! <…> Надо, чтобы у жены работа была. Тогда будут деньги. Если ей не дают работать, что я могу сделать…", — ответила на вопросы журналистов Мария Смольянинова.

*Признан Минюстом РФ иноагентом.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Дарья Мельникова - «Мы развелись» Впервые о разводе с Артуром Смольяниновым*