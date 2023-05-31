Мать известного российского актёра Артура Смольянинова* Мария прокомментировала финансовые трудности своей бывшей невестки Дарьи Мельниковой.
Недавно актриса Дарья Мельникова пошутила в личном блоге о своём финансовом положении.
"Думала, что к 30 годам буду носить украшения от Tiffany, а в итоге ношу пластилиновое кольцо" (видимо, украшение сделал кто-то из детей. — Прим. ред.)", — иронично рассказала Мельникова.
Журналисты "KP.RU" решили связаться с матерью бывшего мужа Мельниковой, чтобы узнать, оказывает ли он ей финансовую помощь.
"Я не в курсе, помогает он ей или нет. Мне — нет! <…> Надо, чтобы у жены работа была. Тогда будут деньги. Если ей не дают работать, что я могу сделать…", — ответила на вопросы журналистов Мария Смольянинова.
*Признан Минюстом РФ иноагентом.
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