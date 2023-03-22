Журналист Михаил Шахназаров раскритиковал Валерия и Константина Меладзе за создание группы "ВИА Гра"

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Журналист Михаил Шахназаров раскритиковал Валерия и Константина Меладзе за создание и продвижение на российской эстраде группы "ВИА Гра". По его мнению, такие коллективы лишь опошляют сознание россиян.

Также публицист заявил, что братья Меладзе специально часто меняли девушек в коллективе. Однако конкретной причины для этого не было.

Шахназаров подчеркнул, что не одна из участниц "ВИА Гры" не обладала выдающимися вокальными способностями. А все походили на "безголовых девушек лёгкого поведения".

"Зачем было тащить эту ораву на нашу эстраду? Я вам объясню — чтобы занять поляну и никого туда не пускать. ", — заявил Шахназаров в эфире YouTube-шоу "Полный абзац".

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