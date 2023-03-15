Актёр Дмитрий Назаров во время очередного интервью за границей высказался о россиянах. На этот раз артист заявил, что в России живёт поверхностный народ. Об этом передает "Царьград".
После начала СВО на Украине звезда сериала "Кухня" критиковал действия властей страны. Антироссийское настроение артиста и его жены привело к их увольнению из театра МХТ и последующей эмиграции в Израиль.
Назаров активно ведёт социальные сети и продолжает негативно высказываться о спецоперации и соотечественниках.
"Это очень поверхностный народ. В нём нет ничего глубинного", — сказал Назаров.
Супруга опального актёра полностью поддержала его слова и отметила, что Назаров пришёл в актёрскую профессию, чтобы изменить россиян.
"Да. Так мы для этого и занимаемся этой профессией. Чтобы превратить их из поверхностных в глубинных", — заявил артист.
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