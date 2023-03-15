Актёр Дмитрий Назаров заявил, что россияне — поверхностный народ

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Дмитрий Назаров во время очередного интервью за границей высказался о россиянах. На этот раз артист заявил, что в России живёт поверхностный народ. Об этом передает "Царьград".

После начала СВО на Украине звезда сериала "Кухня" критиковал действия властей страны. Антироссийское настроение артиста и его жены привело к их увольнению из театра МХТ и последующей эмиграции в Израиль.

Назаров активно ведёт социальные сети и продолжает негативно высказываться о спецоперации и соотечественниках.

"Это очень поверхностный народ. В нём нет ничего глубинного", — сказал Назаров.

Супруга опального актёра полностью поддержала его слова и отметила, что Назаров пришёл в актёрскую профессию, чтобы изменить россиян.

"Да. Так мы для этого и занимаемся этой профессией. Чтобы превратить их из поверхностных в глубинных", — заявил артист.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.