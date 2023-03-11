Певец Филипп Киркоров в последнее время заметно преобразился. Он не скрывает, что подтянутое тело и помолодевшее лицо это заслуга пластических хирургов. Артист заявил, что лёг под нож не только ради себя, но и ради новой возлюбленной.
Более того, артист в интервью "KP.RU" заявил, что недавно съехался со своей женщиной. Киркоров отметил, что состоит в серьёзных отношениях с осени 2022 года. Однако он не стал раскрывать имя любимой женщины.
"Любовь новая живёт в моём сердце. Сейчас мне есть к кому возвращаться домой. Пока не буду рассказывать, кто и что", — сказал Киркоров.
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