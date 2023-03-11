Актриса Лия Ахеджакова много лет живёт в одном доме с мужем и Аллой Будницкой

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Лия Ахеджакова после начала СВО на Украине осудила действия России и неоднократно критиковала ВС РФ. Позже в "Современнике", где она работала много лет, были отменены все спектакли с её участием.

О личной жизни 84-летней актрисы известно не много, лишь то, что она была замужем три раза и не имеет детей. Последний супруг Ахеджаковой занимается искусством и на 20 лет моложе актрисы.

Однако мало кто знает, что во избежании одиночества артистка построила большой дом, где живёт вместе со своей близкой подругой Аллой Будницкой.

Артистки познакомились во время работы у Эльдара Рязанова. Будницкая и Ахеджакова так сблизились, что сначала купили дома по соседству, а потом и вовсе построили общий большой дом в Подмосковье.

Пользователи Сети сообщают, что актрисы живут вместе до сих пор.

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