Лия Ахеджакова намекнула на завершение актёрской карьеры, простившись со сценой: "Прощай, моя дорогая"

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Народная артистка России Лия Ахеджакова намекнула на завершение актёрской карьеры, попрощавшись со сценой.

Напомним, ранее по решению руководства "Современника" Лия Ахеджакова была отстранена от участия в единственном спектакле театра, в котором она была задействована. Такое решение было принято в связи с публичными антивоенными высказываниями артистки.

Сегодня стало известно, что Лия Меджидовна обратилась с прощальной речью к сцене, отметив, что она не успела попрощаться с ней. Об этом сообщает StarHit.

"Я не успела проститься с моей сценой. Моя дорогая любимая сцена — ты мне давала возможность исповедаться, объясниться в любви людям, которых я люблю, ценю, уважаю, какие драматурги! Прощай, моя дорогая", — заявила Ахеджакова.

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