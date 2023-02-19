Театр "Современник" заявил о наличии в репертуаре спектактей с Лией Ахеджаковой

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В театре "Современник" впервые прокомментировали недавнее исключение из репертуара единственного спектакля, в котором играла народная артистка России Лия Ахеджакова.

Как сообщает Telegram-канал "НеМалахов СЛИВки", секретарь директора "Современника" Софья Костыгова опровергла информацию о том, что спектакль "Игра в джин" был исключён из репертуара. Она отметила, что Лия Ахеджакова продолжает числиться в основной труппе театра.

"Лия Меджидовна - штатная актриса нашего театра, спектакли с её участием — в репертуаре. Не читайте лживые "новости", мы видим все телеграм-каналы, из которых "дирижируют" толпой… Наберитесь немного терпения, все будет благополучно", — заявила представитель "Современника".

Напомним, ранее сообщалось о том, в "Современнике" были отменены три показа спектаклей "Игра в джин" с участием Лии Ахеджаковой. Отмечалось, что такое решение руководство театра приняло в связи с многочисленными письмами зрителей, которые призывали уволить артистку из-за её критики СВО. После этого известия многие коллеги Ахеджаковой встали на её защиту.

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