Гела Месхи посвятил Екатерине Климовой странное послание

С момента расставания Гелы Месхи и Екатерины Климовой прошло четыре года. Судя по всему, актёр до сих пор не может оправиться от разрыва. В своих социальных сетях артист опубликовал неоднозначный пост, посвящённый экс-возлюбленной.

"Не трогайте, не целуйте, не обнимайте… Иначе вам будет больно от меня…" — написал 36-летний Месхи.

Подписчики стали гадать, что актёр мог иметь ввиду. Многие предположили, что Гела скучает по Кате и сожалеет о разрыве.

Напомним, что о романах Месхи после развода с Климовой ходило немало слухов. СМИ приписывали актёру отношения с коллегой Натальей Земцовой, а позже — с баскетболисткой Анной Соколовой.

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