Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
МК: капитан Гундаров оценил возможность нападения ВСУ на Крым:
В Госдуме призвали к блокировке сайта посольства США в России
Врач оценил шансы Романа Костомарова справиться с заболеванием: "Этот диагноз очень опасный"
МИД РФ: Байден подтвердил, что решения в Киеве принимает не Зеленский
Французский политик Лоран Якобелли: поставки оружия Украине грозят Третьей мировой войной
В Удмуртии задержали подозреваемых в убийстве и сожжении семьи
Advance: решение ФРГ об отправке танков Leopard-2 Украине стало переломным моментом СВО
Захарова заявила о намерении Запада повысить ставки в украинском конфликте
Никита Михалков готов выйти на сцену после болезни уже 6 февраля

Продюсер Ашуров заявил, что Пресняков не сможет заменить поддержавшего Украину Меладзе

Шоу-бизнес

Певец Валерий Меладзе попал в громкий скандал после выступления в Дубае, где он публично поддержал Украину. В свете последних событий, артист столкнулся с массовой отменой своих концертов в России.

Продюсер Ашуров заявил, что Пресняков не сможет заменить поддержавшего Украину Меладзе

Продюсер Дмитрий Ашуров прокомментировал новость о том, что на концерте в Барвихе, который состоится 8 марта Меладзе заменят на Владимира Преснякова. Эксперт также заявил, что после этого Пресняков может столкнуться с неприятностями и хейтом в Сети.

"Замена Меладзе на Преснякова не сильно удачна, потому что между ними большая разница. Меладзе воспринимают как брутального самца. В музыке он мягкий, но властный. Женщинам это нравится, да и творчество у него более глубокое. А у Преснякова — такая смазливая лирика", — сказал Ашуров порталу Blitz+.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Анастасия Зоткина
Анастасия Станиславовна Зоткина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Весенние учения Варшавы станут началом наступления ВС Польши на Киев, Минск и Москву

Польша проводит военные учения с целью наступления на территории Украины, РФ, Белоруссии.

Весенние учения Варшавы станут началом наступления ВС Польши на Киев, Минск и Москву
Яцек Ростовский: у Польши был план поддержки вхождения Украины в состав России
Яцек Ростовский: у Польши был план поддержки вхождения Украины в состав России
Депутат Шеремет призвал изменить статус СВО из-за поставок западных танков Украине
РИА Новости: вторая Украина — НАТО открывает новый фронт против России в Молдавии
Знак зодиака 27 января: знаменитые Водолеи Соломон Соловьев Западные танки могут быть источником радиации Андрей Николаев Брат рейхсмаршала авиации Геринга пополнил Список Шиндлера Сергей Лебедев
Merkur: поставки танков Leopard обернутся "логистическим кошмаром" для Украины
Белоруссия поможет России победить Украину "раз и навсегда" — Киев боится не зря
Ходаковский сообщил о сбитом под Угледаром самолёте СУ-25
Ходаковский сообщил о сбитом под Угледаром самолёте СУ-25
Последние материалы
Терапевт Спахов: в чёрной икре есть полезные вещества, но их мало
WP: сборная солянка из танков НАТО вряд ли сыграет решающую роль в боях на Украине
Британская разведка усомнилась в наступлении ВС РФ на Запорожском направлении и под Угледаром
Финалист "Битвы экстрасенсов" Рзаев заявил, что скоро в судьбе Зеленского случится поворот
Белки, вода и тренировки помогут ускорить обмен веществ
Генпрокурор Нидерландов допустил передачу "скифского золота" Украине
Рената Литвинова призналась, что до сих пор тесно связана с Россией после эмиграции из-за СВО
Новицкий назвал планы ЕС использовать российские активы для нужд Киева незаконными
Канцлер ФРГ Шольц признал историческую ответственность Германии за Холокост
19FortyFive: Украину не примут в НАТО при любом исходе СВО
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников