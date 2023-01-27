Продюсер Ашуров заявил, что Пресняков не сможет заменить поддержавшего Украину Меладзе

Певец Валерий Меладзе попал в громкий скандал после выступления в Дубае, где он публично поддержал Украину. В свете последних событий, артист столкнулся с массовой отменой своих концертов в России.

Продюсер Дмитрий Ашуров прокомментировал новость о том, что на концерте в Барвихе, который состоится 8 марта Меладзе заменят на Владимира Преснякова. Эксперт также заявил, что после этого Пресняков может столкнуться с неприятностями и хейтом в Сети.

"Замена Меладзе на Преснякова не сильно удачна, потому что между ними большая разница. Меладзе воспринимают как брутального самца. В музыке он мягкий, но властный. Женщинам это нравится, да и творчество у него более глубокое. А у Преснякова — такая смазливая лирика", — сказал Ашуров порталу Blitz+.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.