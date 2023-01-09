Новицкий: Смольянинов высказывается против России, чтобы "подстелить соломку" в Литве

Действия актёра Артура Смольянинова подпадают под ряд новых внесённых в Уголовный кодекс законов, и наказания по ним в зависимости от оценки следствия может доходить до 10 лет лишения свободы. Однако на данный момент артисту ничего не угрожает, кроме факта возбуждения дела. Об этом заявил президент Российской секции Международного общества прав человека, правозащитник Владимир Новицкий, комментируя Pravda.Ru поручение председателя СК.

"Пока кто-нибудь в мешке не привезёт его из Литвы каким-нибудь волшебным способом, Смольянинову ничего не грозит", — подчеркнул он.

Несмотря на это, сбежавший из России артист не сможет существовать спокойно, считает Новицкий. Смольянинов при помощи своих заявлений намерен "подстелить соломку" на новом месте и угодить правительству Литвы, указал правозащитник.

Он отметил, что большинство эмигрантов целенаправленно говорят плохое о родной стране: преувеличивают проблемы и раздувают недостатки.

"Тем самым они как бы объясняют себе, что они не просто так уехали из-за шкурных интересов, а из-за того, что там всё так плохо, так плохо, так плохо, поэтому там жить невозможно", — заключил собеседник Pravda.Ru.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело против Смольянинова после его слов о готовности воевать на стороне Украины.

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