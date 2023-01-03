Известный дрессировщик Эдгард Запашный прокомментировал скандал с участием Валерия Меладзе. На концерте в Дубае певец поддержал украинскую речёвку, чем вызвал негативную реакцию у россиян.
Запашный в своём Telegram-канале заявил, что Меладзе должен быть лишён всех наград, так как позволил себе проскандировать украинский националистический лозунг.
Цирковой деятель обратился лично к Рамзану Кадырову с просьбой о принятии строгих мер в отношении Меладзе.
"Уважаемый Рамзан Ахматович! Валерий Меладзе должен быть лишён всех имеющихся российских наград. Убедительно прошу Вас рассмотреть возможность и лишить певца Валерия Меладзе звания Заслуженный артист Чеченской республики!", — написал Запашный.
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