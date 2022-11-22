Собчак уволила коммерческого директора, фигуранта уголовного дела Суханова

Российские журналисты заявили, что задержанный по подозрению в вымогательстве у руководителя "Ростеха" Сергея Чемезова Кирилл Суханов лишился должности генерального директора фирмы "КС 2".

По информации РИА Новости, пост получила единственный акционер корпорации Татьяна Фролова. Также в СМИ отметили, что изменения возникли 11 ноября.

Ранее российская журналистка Ксения Собчак публично извинилась перед Чемезовым. По мнению телеведущей, дело её коллеги Суханова не является политическим. Как отметила звезда, он сожалеет о произошедшем.