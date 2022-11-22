Российские журналисты заявили, что задержанный по подозрению в вымогательстве у руководителя "Ростеха" Сергея Чемезова Кирилл Суханов лишился должности генерального директора фирмы "КС 2".
По информации РИА Новости, пост получила единственный акционер корпорации Татьяна Фролова. Также в СМИ отметили, что изменения возникли 11 ноября.
Ранее российская журналистка Ксения Собчак публично извинилась перед Чемезовым. По мнению телеведущей, дело её коллеги Суханова не является политическим. Как отметила звезда, он сожалеет о произошедшем.
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