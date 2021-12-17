EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Путин: "Спутник V" эффективен против омикрон-штамма
Инструктор по выживанию: истёкшего кровью пассажира можно было спасти
Центробанк повысил ключевую ставку на один процент до 8,5% годовых
Эксперт рассказал о "подвешенном состоянии" переговоров России с НАТО
Глава Минздрава Мурашко: РФ ещё не вышла из четвёртой волны COVID-19
Юрий Антонов отказался от концертов из-за болезни
Чиновник из Кракова попросил свою помощницу переспать с украинцем "ради дела"
Инспекторы МАГАТЭ посетили ЛДНР после трёх лет согласования визита
В Кремле никаких сроков по "Северному потоку-2" не ставят, заявил Песков

Киркоров попросил всех молиться за здоровье Тарасовой

Шоу-бизнес

Российский поп-исполнитель Филипп Киркоров высказался по поводу ухудшения здоровья и госпитализации тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовой. В разговоре с NEWS.RU артист попросил всех молиться за её здоровье.

Киркоров попросил всех молиться за здоровье Тарасовой

Киркорова попросили побыть на месте Тарасовой в финале шоу "Ледниковый период", в котором тренер выполняла роль главного судьи. Музыкант сообщил, что Тарасова действительно не смогла присутствовать на съёмках из-за того, что её госпитализировали.

"Она действительно в больнице. Молитесь. Дай бог, все будет хорошо, — заявил Филипп Киркоров", — обратился ко всем с просьбой король российского шоу-бизнеса.

СМИ писали, что в последнее время самочувствие Тарасовой оставляет желать лучшего, из-за этого она вынуждена перемещаться в инвалидной коляске.

16 декабря находящаяся в больнице Тарасова сама рассказала о своём самочувствии. Тренер сообщила, что с ней всё хорошо.

Главный продюсер "Ледникового периода" Илья Авербух, объясняя перед началом заключительного этапа шоу отсутствие Тарасовой на своём традиционном месте, не смог сдержать слёз. Зрители проекта выразили свою поддержку Авербуху и отсутствующей Тарасовой аплодисментами. К ним присоединились ведущие "Ледникового периода" Алина Загитова и Алексей Ягудин, которые попросили всех верить в благополучный исход с тренером.

 

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

"Секрет на миллион": Татьяна Тарасова
Автор: Светлана Нерадовская
Последние материалы
Киркоров попросил всех молиться за здоровье Тарасовой
Путин: "Спутник V" эффективен против омикрон-штамма
Инструктор по выживанию: истёкшего кровью пассажира можно было спасти
Малахов и Данилко показали свои детские фотографии
Эрнст рассказал, кто займёт место Градского в шоу "Голос"
Центробанк повысил ключевую ставку на один процент до 8,5% годовых
Тарасова обратилась к поклонникам после госпитализации
Эксперт рассказал о "подвешенном состоянии" переговоров России с НАТО
Глава Минздрава Мурашко: РФ ещё не вышла из четвёртой волны COVID-19
Юрий Антонов отказался от концертов из-за болезни
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Spiked: Запад должен признать ответственность за кризис на Украине

Тим Блэк, журналист издания Spiked, заявил, что Запад должен признать свою ответственность за кризис на Украине, а также перестать демонизировать Москву.

Spiked: Запад должен признать ответственность за кризис на Украине
Азербайджан достойно поддержал Россию и Белоруссию на саммите ЕС
Бывший СССР
Азербайджан достойно поддержал Россию и Белоруссию на саммите ЕС
Методы диагностики
Врачи спорят: "омикрон" может быть чумой или "живой вакциной"
Шоу-бизнес
Барановская показала красавца, который превратил её жизнь в сказку
Любовь Степушова России выгодна позиция Шольца по СП-2 Любовь Степушова Александр Артамонов Военные всего мира решили стать невидимыми Александр Артамонов Ирина Шлионская Почему людей интересуют преступления? Ирина Шлионская
Мир. Новости мира
Канцлер ФРГ Шольц поддержал высылку российских дипломатов
Мир. Новости мира
Польский солдат попросил политического убежища в Белоруссии
Перечислены бесполезные вакцины против штамма COVID-19 "омикрон"
Здоровье
Перечислены бесполезные вакцины против штамма COVID-19 "омикрон"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников