Киркоров попросил всех молиться за здоровье Тарасовой

Российский поп-исполнитель Филипп Киркоров высказался по поводу ухудшения здоровья и госпитализации тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовой. В разговоре с NEWS.RU артист попросил всех молиться за её здоровье.

Киркорова попросили побыть на месте Тарасовой в финале шоу "Ледниковый период", в котором тренер выполняла роль главного судьи. Музыкант сообщил, что Тарасова действительно не смогла присутствовать на съёмках из-за того, что её госпитализировали.

"Она действительно в больнице. Молитесь. Дай бог, все будет хорошо, — заявил Филипп Киркоров", — обратился ко всем с просьбой король российского шоу-бизнеса.

СМИ писали, что в последнее время самочувствие Тарасовой оставляет желать лучшего, из-за этого она вынуждена перемещаться в инвалидной коляске.

16 декабря находящаяся в больнице Тарасова сама рассказала о своём самочувствии. Тренер сообщила, что с ней всё хорошо.

Главный продюсер "Ледникового периода" Илья Авербух, объясняя перед началом заключительного этапа шоу отсутствие Тарасовой на своём традиционном месте, не смог сдержать слёз. Зрители проекта выразили свою поддержку Авербуху и отсутствующей Тарасовой аплодисментами. К ним присоединились ведущие "Ледникового периода" Алина Загитова и Алексей Ягудин, которые попросили всех верить в благополучный исход с тренером.

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