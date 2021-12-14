Покупательницы раскритиковали коллекцию белья от Решетовой

Интернет-пользователи остались недовольны новой коллекцией нижнего белья от бывшей возлюбленной Тимати, модели Анастасии Решетовой. По информации издания "Стархит", поклонниц, которые ждали старта продаж, расстроило всё — начиная от завышенной цены и заканчивая дизайном вещей.

Решетова долго готовила подписчиков к старту продаж своей коллекции, который состоялся 12 декабря. Покупательницам не понравилась цена комплектов от звезды: за бюстгальтер им придётся отдать минимум 5,6 тысячи рублей, за самые скромные в коллекции трусы — 3,6 тысячи рублей, за боди — минимум 9 тысяч рублей, а стоимость корсетов от знаменитости начинается от 13 тысяч рублей.

Пользователи остались недовольны не только ценой комплектов, но и их "посредственным" дизайном, ведь модель обещала им настоящий "эксклюзив".

"Это тот случай, когда много шума, а по факту ни о чём. Бельё так себе"; "За эти деньги можно купить куда более красивые комплекты"; "Коллекция абсолютно не понравилась. Нечего выбрать", — высказывали своё недовольство подписчики Решетовой.

При этом некоторые поклонники поддержали начинающую бизнесвуман, написав, что её новая коллекция белья — это "отличная задумка", на которую найдутся свои покупатели, готовые платить именно за бренд.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.