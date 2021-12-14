Интернет-пользователи остались недовольны новой коллекцией нижнего белья от бывшей возлюбленной Тимати, модели Анастасии Решетовой. По информации издания "Стархит", поклонниц, которые ждали старта продаж, расстроило всё — начиная от завышенной цены и заканчивая дизайном вещей.
Решетова долго готовила подписчиков к старту продаж своей коллекции, который состоялся 12 декабря. Покупательницам не понравилась цена комплектов от звезды: за бюстгальтер им придётся отдать минимум 5,6 тысячи рублей, за самые скромные в коллекции трусы — 3,6 тысячи рублей, за боди — минимум 9 тысяч рублей, а стоимость корсетов от знаменитости начинается от 13 тысяч рублей.
Пользователи остались недовольны не только ценой комплектов, но и их "посредственным" дизайном, ведь модель обещала им настоящий "эксклюзив".
"Это тот случай, когда много шума, а по факту ни о чём. Бельё так себе";
"За эти деньги можно купить куда более красивые комплекты";
"Коллекция абсолютно не понравилась. Нечего выбрать", — высказывали своё недовольство подписчики Решетовой.
При этом некоторые поклонники поддержали начинающую бизнесвуман, написав, что её новая коллекция белья — это "отличная задумка", на которую найдутся свои покупатели, готовые платить именно за бренд.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Моргенштерн не может забрать свой драгоценный "Кадиллак" с собой в бега, поэтому решил подарить автомобиль одному из своих поклонников.