Анастасия Решетова призналась, с кем не закрутит роман

За личной жизнью ведущей после её расставания с рэпером Тимати активно наблюдают её подписчики. Анастасия Решетова и сама дает поводы для размышления, интригуя своих поклонников фотографиями с огромными букетами.

Девушка решила прокомментировать свой статус в Instagram.

"Да, ухаживает, но отношений полноценных нет, так как он живет в Европе. И это большой барьер", — ответила она на прямой вопрос подписчика.

Кроме этого Решетова призналась, что для неё является табу отношения с женатыми мужчинами. К её огорчению, с момента расставания с Тимати, ей приписали уже 2 таких романа.

"Для меня это неприемлемо. Я сама зарабатываю достаточно много, чтобы содержать себя, своих близких, и мою большую команду. Кидаться в левые истории я бы не стала. А на те издания, которые распространяют необоснованную информацию, я подаю иск в суд", — пояснила модель.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.