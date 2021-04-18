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Анастасия Решетова призналась, с кем не закрутит роман

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

За личной жизнью ведущей после её расставания с рэпером Тимати активно наблюдают её подписчики. Анастасия Решетова и сама дает поводы для размышления, интригуя своих поклонников фотографиями с огромными букетами.

Анастасия Решетова призналась, с кем не закрутит роман

Девушка решила прокомментировать свой статус в Instagram.

"Да, ухаживает, но отношений полноценных нет, так как он живет в Европе. И это большой барьер", — ответила она на прямой вопрос подписчика.

Кроме этого Решетова призналась, что для неё является табу отношения с женатыми мужчинами. К её огорчению, с момента расставания с Тимати, ей приписали уже 2 таких романа.

"Для меня это неприемлемо. Я сама зарабатываю достаточно много, чтобы содержать себя, своих близких, и мою большую команду. Кидаться в левые истории я бы не стала. А на те издания, которые распространяют необоснованную информацию, я подаю иск в суд", — пояснила модель.

 

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Анастасия Решетова - Исчезни (2021)
Автор: Елена Былкина
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