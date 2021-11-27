Звёздный дизайнер возмущена теми, кто счёл наряд Ротару "старушечьим" и бедным

Некоторые пользователи считают, что наряд, в котором выступала на частном корпоративе в Германии певица София Ротару, является старушечьим и бедным, полагая, что она не может позволить себе дорогую модную одежду. Во время выступления на артистке было закрытое платье, поверх которого был надет пиджак.

Звёздный дизайнер Аника Керимова утверждает, что недоброжелатели глубоко заблуждаются и что Ротару была одета более чем достойно и дорого.

"Не думаю, что у Софии Михайловны финансовые проблемы. Судя по тому, как она выглядела на данном выступлении, проблем с деньгами у неё точно нет. Концертный наряд сделан из очень модной на сегодняшний день жаккардовой ткани. По всей видимости, костюм Ротару — ручной работы, а это значит, что цена его возрастает в разы. Думаю, за него певица отдала в районе трёхсот тысяч рублей, никак не меньше. Если его в интернете называют "бабушкиным", то мне бы очень хотелось, чтобы все наши бабушки могли позволить себе такие наряды", — отметила эксперт в беседе с изданием "Собеседник".

Керимова рада, что певица не старается оголяться, как многие другие звёзды.

"Очень правильно, что София Михайловна не открывает грудь и руки, которые выдают возраст. С неё нужно брать пример".

4 декабря в числе других звёздных исполнителей София Ротару станет участницей вокального фестиваля "Песня года".

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