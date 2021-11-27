Все знаменитости, которых представители Минздрава включили в список приглашённых в "ковидные" госпиталя, проявляют удивительное единомыслие. Ответ Кати Лель похож на предыдущие заявление тех, кого врачи записали в антиваксеры.
Певица Катя Лель уверила, что она никогда не выступала против вакцинации от коронавируса. Она лишь заявляла, что решение о прививках каждый человек должен принимать самостоятельно без давления из вне.
Своим мнение певица поделилась с подписчиками в Instagram.
"Вакцинация — это дело добровольное, как сказал наш президент, и я с ним абсолютно согласна. Я никогда не агитировала и не призывала кого-либо отказаться от этой процедуры, это должен быть свободный выбор каждого человека" — объяснила артистка.
Исполнительница хита "Мой мармеладный" уверила, что всегда призывает лишь к объединению "в Свете и в Любви друг к другу".
Ранее 11 врачей во главе руководителем госпиталя в Коммунарке Дениса Проценко разместили в СМИ открытое письмо, в котором призвали посетить "красные зоны" больниц, реанимации и морги известных личностей, сомневающихся в необходимости вакцинации от COVID-19.
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