Собчак показала, как отпраздновала пятилетие сына Платона

Сыну Ксении Собчак Платону исполнилось пять лет. Журналистка в компании отца мальчика Максима Виторгана устроила ребёнку незабываемый праздник в стиле "Пиратов Карибского моря".

День рождения сына Ксении Собчак Платона

Ксения Собчак опубликовала в Instagram серию снимков. На фото светская львица с Платоном и отцом ребёнка посетили кафе, где мальчика ждала встреча с пиратским кораблём и капитаном Джеком Воробьём. .

Звезда обратилась к ребёнку с трогательными словами.

"Мой любимый человек! Тебе сегодня пять… первый юбилей. Спасибо за то, что научил меня материнской любви", — написала журналистка под снимками.

Собчак рассказала, какие мудрости она постигла за пять лет общения с сыном.

"Сегодня я гораздо чаще говорю что-то вроде: "Знаешь, то, как ты разговариваешь, со мной не действует. Но я не буду кричать или наказывать тебя. Хочу, чтобы ты подумал об этом, а позже мы поговорим". Кроме случаев, когда кто-то может кого-то поранить или пораниться сам," — поделилась своим родительским опытом Ксения.

Знаменитость объяснила, что в первую очередь нужно детям.

"Детям отчаянно нужно уважение. Даже тогда, когда они не показывают уважения к вам. Они хотят, чтобы их услышали. Когда вы предлагаете тему с уважением, им становится гораздо сложнее продолжать цикл своего хулиганистого поведения. Попробуйте", — посоветовала Собчак.

Подписчики похвалили Ксению за то, что прошлые разногласия с экс-супругом не мешают ей вместе с Максимом Виторганом воспитывать сына.

"Приятно смотреть, что родители после развода сохранили разум и воспитывают ребёнка оба", — написали фолловеры под постом звезды.

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