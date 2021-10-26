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Познер предложил переименовать "Агату Кристи" в "Агафью"

Шоу-бизнес

Владимир Познер прокомментировал скандальную историю, связанную с выпадом основателя "Агаты Кристи" Вадима Самойлова в адрес "Ельцин Центра" в Екатеринбурге,

Познер предложил переименовать "Агату Кристи" в "Агафью"

Самойлов заявил, что в "Ельцин Центре" занимаются "либеральной тупорылой х*****". Владимир Познер считает, что группе музыканта следует подыскать более подходящее название.

"Может быть, следовало бы сказать господину Самойлову, что название его группы "Агата Кристи" не очень русское. И, может быть, ему следует подумать над тем, как переименовать её, например, в какую-нибудь "Агафью" вместо "Агаты". И, наконец, рок-н-ролл ведь тоже не русское явление, а вполне либеральное, выражающее протест. Поэтому его выступление мне кажется глупым, — цитирует Познера с NEWS. ru.

Вадим Самойлов после концерта на фестивале Ural Music Night в Ельцин Центре резко высказался о либеральных идеях, царящих в Ельцин Центре, которую музыкант приравнял к антигосударственной деятельности. Он также выразил нетерпимую позицию по отношению к ЛГБТ-сообществам. 

Заявления лидера группы "Агата Кристи" пришлись по душе Виталию Милонову и Геннадию Зюганову.

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Вадим Самойлов "факнул" "Ельцин-центр". Real video
Автор: Елена Былкина
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