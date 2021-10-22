Вокалистку группы "Банд'Эрос" аферистка "развела" на 8,5 миллиона

Исполнительница хита "Она хотела бы жить на Манхэттене" Татьяна Миловидова стала жертвой мошенничества. Ушедшая из шоу-бизнеса певица попалась на крючок виртуозной аферистки.

39-летняя артистка ушла из группы, решив заняться производством вина. Финансовые дела у Миловидовой не заладились, так как она поверила неизвестной даме, которая обманным путём выманила у неё крупную сумму денег.

Инцидент произошёл около двух лет назад. Незнакомая женщина, сославшись на рекомендации известных людей, предложила Татьяне "взаимовыгодное" сотрудничество.

Миловидовой предложили заключить контракт и одолжить третьим лицам 6,5 миллиона рублей под залог недвижимости. За её услуги певице обещали солидную прибыль в виде процентов.

Когда Татьяна решила забрать положенные ей по договору проценты, от её соратницы и след простыл. После этого Миловидова обратилась за помощью в правоохранительные органы.

"Поступило заявление от 39-летней гражданки о том, что к ней обратилась неизвестная женщина, которая под предлогом оказания финансовой помощи другим лицам, под залог их недвижимости получила от заявительницы денежные средства в сумме 6 500 000 рублей и заключила договор займа на общую сумму 8 500 000 рублей, данная сумма включает проценты в размере 2 000 000 рублей. Договорные обязательства неизвестная не выполнила", — цитирует слова своего источника "Комсомольская правда".

По данному факту возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество" в крупном размере.

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