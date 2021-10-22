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Полиция не задержала Болдуина после трагедии на съёмках фильма

Шоу-бизнес » Зарубежный

В результате несчастного случая на съёмках вестерна в США погибла кинооператор Галина Хатчинс. Женщина, нечаянно убитая звездой Голливуда Алеком Болдуином, родилась и выросла в Советском Союзе. Полиция не арестовала актёра, ставшего невольным виновником трагедии. 

Полиция не задержала Болдуина после трагедии на съёмках фильма

Правоохранительные органы после допроса отпустили Болдуина. Артист во время съёмок вестерна "Ржавчина" (Rust) нечаянно застрелил оператора и ранил режиссёра картины.

"Болдуин опрошен следователями и отпущен. Никто не был арестован и никому не было предъявлено обвинений", — цитирует слова одного из сотрудников управления портал Deadline.

Во время репетиции Болдуин выстрелил из оружия, которое должно было быть заряжено холостыми патронами. Ранения получили два сотрудника киноиндустрии — 42-летний оператор Галина Хатчинс и 48-летний режиссёр Джоэл Соуза. Женщину спасти не удалось, а мужчина находится в тяжёлом состоянии.

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Алек Болдуин застрелил оператора
Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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