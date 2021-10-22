Полиция не задержала Болдуина после трагедии на съёмках фильма

В результате несчастного случая на съёмках вестерна в США погибла кинооператор Галина Хатчинс. Женщина, нечаянно убитая звездой Голливуда Алеком Болдуином, родилась и выросла в Советском Союзе. Полиция не арестовала актёра, ставшего невольным виновником трагедии.

Правоохранительные органы после допроса отпустили Болдуина. Артист во время съёмок вестерна "Ржавчина" (Rust) нечаянно застрелил оператора и ранил режиссёра картины.

"Болдуин опрошен следователями и отпущен. Никто не был арестован и никому не было предъявлено обвинений", — цитирует слова одного из сотрудников управления портал Deadline.

Во время репетиции Болдуин выстрелил из оружия, которое должно было быть заряжено холостыми патронами. Ранения получили два сотрудника киноиндустрии — 42-летний оператор Галина Хатчинс и 48-летний режиссёр Джоэл Соуза. Женщину спасти не удалось, а мужчина находится в тяжёлом состоянии.

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