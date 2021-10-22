Убитая Болдуином оператор родилась и выросла в Советском Союзе

Оператор Галина Хатчинс, которую случайно убили на съёмках фильма в США, родилась и выросла в СССР. Об этом сообщается на её личном сайте.

ЧП произошло на съёмочной площадке. Актёр Алек Болдуин выстрелил из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. Хатчинс получила серьёзные травмы и вскоре скончалась в больнице города Альбукерке. Кроме того, ранение в ключицу получил режиссёр картины, сейчас с ним работают врачи.

В биографическом разделе на сайте 42-летней Галины Хатчинс сообщается, что она родом из Украины. Большая часть её детства прошла на советской военной базе в районе полярного круга.

"Была окружена оленями и атомными подводными лодками", — сказано на сервисе.

Хатчинс училась на отделении международной журналистики в Киевском университете. Затем начала сотрудничать с британскими режиссёрами в качестве корреспондента-расследователя. В последние годы жила и работала оператором в Лос-Анджелесе.

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