Оператор Галина Хатчинс, которую случайно убили на съёмках фильма в США, родилась и выросла в СССР. Об этом сообщается на её личном сайте.
ЧП произошло на съёмочной площадке. Актёр Алек Болдуин выстрелил из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. Хатчинс получила серьёзные травмы и вскоре скончалась в больнице города Альбукерке. Кроме того, ранение в ключицу получил режиссёр картины, сейчас с ним работают врачи.
В биографическом разделе на сайте 42-летней Галины Хатчинс сообщается, что она родом из Украины. Большая часть её детства прошла на советской военной базе в районе полярного круга.
"Была окружена оленями и атомными подводными лодками", — сказано на сервисе.
Хатчинс училась на отделении международной журналистики в Киевском университете. Затем начала сотрудничать с британскими режиссёрами в качестве корреспондента-расследователя. В последние годы жила и работала оператором в Лос-Анджелесе.
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