Бородина похвасталась огромным букетом от тайного поклонника

Звезда "Дома-2" Ксения Бородина не удержалась от соблазна запечатлеть себя с шикарным букетом от некого воздыхателя.

Ксения Бородина

Ольга Бузова всегда фотографируется с букетами цветов, которые ей кажутся достаточно шикарными для того, чтобы похвастаться перед подписчиками.

Ксения Бородина тоже повела себя как истинная женщина и продемонстрировала доказательство того, что некто окружает её заботой и вниманием.

Если Бузовой дарят розы, то Бородиной преподнесли внушительную охапку сиреневых цветочков, напоминающих хризантемы.

"Дарите девушкам цветы. Это всегда так красиво и очень приятно", — написала Ксения по снимком, на котором лежит на полу с букетом.

Мамин презент оценили дочки Бородиной — Маруся и Теона.

Бородина отметила, что цвет цветов гармонирует с одеждой старшей дочери.

Подписчики порадовались за Ксению.

"Наверное Курбан подарил"; "Цветы без повода — самые желанные! Не правда ли?"; "Кто-то срезал кустик хризантем. Если честно, я в Австрии даже не видела таких букетов. Не представляю, сколько такое бы стоило в Европе. Тут цветы очень дорогое удовольствие", — писали в Сети.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.