Звезда "Дома-2" Ксения Бородина не удержалась от соблазна запечатлеть себя с шикарным букетом от некого воздыхателя.
Ольга Бузова всегда фотографируется с букетами цветов, которые ей кажутся достаточно шикарными для того, чтобы похвастаться перед подписчиками.
Ксения Бородина тоже повела себя как истинная женщина и продемонстрировала доказательство того, что некто окружает её заботой и вниманием.
Если Бузовой дарят розы, то Бородиной преподнесли внушительную охапку сиреневых цветочков, напоминающих хризантемы.
"Дарите девушкам цветы. Это всегда так красиво и очень приятно", — написала Ксения по снимком, на котором лежит на полу с букетом.
Мамин презент оценили дочки Бородиной — Маруся и Теона.
Бородина отметила, что цвет цветов гармонирует с одеждой старшей дочери.
Подписчики порадовались за Ксению.
"Наверное Курбан подарил";
"Цветы без повода — самые желанные! Не правда ли?";
"Кто-то срезал кустик хризантем. Если честно, я в Австрии даже не видела таких букетов. Не представляю, сколько такое бы стоило в Европе. Тут цветы очень дорогое удовольствие", — писали в Сети.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Алла Пугачёва рассталась со своими роскошными локонами и предстала в образе, в котором её ещё никогда не видели.