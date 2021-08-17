Емельяненко поддержал Моргенштерна, назвавшего рэперов и бойцов ММА коллегами

Александр попросил общественность оставить рэпера в покое.

Младший брат Федора Емельяненко, российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко, ответил на заявление Моргенштерна, назвавшего рэперов и бойцов ММА "коллегами по цирку". Слова Александра передает издание "ВсёПроСпорт.ру".

Емельяненко-младший согласился с Моргенштерном и отметил, что целиком и полностью его поддерживает:

Он молодец, отстаивает свою позицию в одиночку против всей толпы, которая на него накинулась.

Также боец призвал общественность успокоиться и оставить Моргенштерна в покое.

Последний бой Александра Емельяненко состоялся в июле 2020 года: на турнире промоушена Absolute Championship Akhmat в Сочи его нокаутировал Магомед Исмаилов. Всего в активе Емельяненко-младшего 28 побед, восемь поражений и одна ничья.

Следующим противником Александра будет блогер Артём Тарасов. Бой состоится при поддержке организации "Наше дело".