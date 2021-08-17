Александр попросил общественность оставить рэпера в покое.
Младший брат Федора Емельяненко, российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко, ответил на заявление Моргенштерна, назвавшего рэперов и бойцов ММА "коллегами по цирку". Слова Александра передает издание "ВсёПроСпорт.ру".
Емельяненко-младший согласился с Моргенштерном и отметил, что целиком и полностью его поддерживает:
Он молодец, отстаивает свою позицию в одиночку против всей толпы, которая на него накинулась.
Также боец призвал общественность успокоиться и оставить Моргенштерна в покое.
Последний бой Александра Емельяненко состоялся в июле 2020 года: на турнире промоушена Absolute Championship Akhmat в Сочи его нокаутировал Магомед Исмаилов. Всего в активе Емельяненко-младшего 28 побед, восемь поражений и одна ничья.
Следующим противником Александра будет блогер Артём Тарасов. Бой состоится при поддержке организации "Наше дело".
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