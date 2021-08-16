Фонопед оценила шансы МакSим снова запеть после длительной болезни

Вокальный и речевой фонопед Галина Улезько рассказала о том, сможет ли Марина Абросимова (настоящее имя МакSим), восстановить голос после всех испытаний, выпавших на её долю.

Специалист считает, что в первую очередь нужно оценить состояние мозга артистки, которая длительное время не могла дышать самостоятельно.

"Надо знать, насколько пострадал мозг за время болезни, в какой степени была гипоксия, что будет с сердечно-сосудистой системой, насколько это восполнялось кислородом", — цитирует слова Улезько "Комсомольская правда".

Эксперт объяснила, что ситуация осложняется общим количеством факторов, так или иначе повлиявших на здоровье певицы.

Фонопед отметила, что проблемы с сосудами головного мозга и внутренними органами могут быть спровоцированы злоупотреблением алкоголем и наркотиками.

В целом прогнозы могут быть оптимистичными, так как бывали случаи, когда пациенты с 80-процентным поражением лёгких полностью восстанавливались. Есть шанс, что всё закончится с минимальными потерями для организма.

Тревогу, однако, вызывает то, что МакSим частично потеряла память. Она не помнит часть событий, которые предшествовали её госпитализации.

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