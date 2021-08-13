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Выяснились новые подробности состояния МакSим

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певица Марина Абросимова (настоящее имя МакSим) провела в коме больше месяца. Дышала артистка с помощью аппарата искусственной вентиляции лёгких. Такое испытание для организма певицы не могло пройти бесследно.

Выяснились новые подробности состояния МакSим

Поклонники певицы торопят события, желая как можно скорее увидеть артистку на сцене, однако Абросимовой предстоит длительный период реабилитации.

38-летняя исполнительница ещё очень слаба. Её перевели из реанимации в обычную палату, однако организму певицы противопоказаны любые физические нагрузки. Ей прописали строгий постельный режим.

О возвращении на сцену, по словам специалистов, артистке придётся на время забыть. Лёгкие МакSим были повреждены на 70%, поэтому как минимум год артистке не стоит петь.

Сама Марина радуется тому, что может дышать самостоятельно. Она испытывает чувство благодарности к тем врачам, которые спасли ей жизнь и буквально вернули с того света. Поблагодарила артистка и своих верных поклонников, которые её поддерживали в непростой период жизни.

Придя в себя, Абросимова с интересом узнаёт, какую любовь к ней и к её творчеству проявили фанаты. Чего только стоит хоровое пение футбольных фанатов, исполняющих хит певицы "Знаешь ли ты".

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Макsим последние новости-Певица Максим новости-Макsим
Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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