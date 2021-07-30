Дочь Примадонны певица Кристина Орбакайте приехала в деревню Грязь и устроила для матери модную видеосъёмку.
Орбакайте разместила в своём Instagram-аккаунте любопытные кадры. На видео Алла Борисовна лёгкой походкой дефилирует по своим придомовым владениям.
На Пугачёвой — шикарный костюм нежно-жёлтого цвета, напоминающий по крою мужской. Дополняет образ Примадонны лёгкая шляпа и галстук, тоже словно позаимствованные из мужского гардероба.
Походка певицы необыкновенно легка и грациозна.
"Мамочка как всегда на стиле. Это что это у нас за француженка?" — восхищается мамой Кристина.
"Скорее англичанка", — кокетливо отвечает Алла Борисовна дочери.
Подписчики были восхищены свежестью и элегантностью народной артистки СССР.
"Алла Борисовна как всегда превосходна! Сколько жизни и энергии в ее глазах. Этот костюм придаёт ей особый шарм, одно удовольствие смотреть", — комментировали видео фолловеры.
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