Орбакайте сняла на видео стильную Пугачёву в галстуке и шляпе

Дочь Примадонны певица Кристина Орбакайте приехала в деревню Грязь и устроила для матери модную видеосъёмку.

Орбакайте разместила в своём Instagram-аккаунте любопытные кадры. На видео Алла Борисовна лёгкой походкой дефилирует по своим придомовым владениям.

На Пугачёвой — шикарный костюм нежно-жёлтого цвета, напоминающий по крою мужской. Дополняет образ Примадонны лёгкая шляпа и галстук, тоже словно позаимствованные из мужского гардероба.

Походка певицы необыкновенно легка и грациозна.

"Мамочка как всегда на стиле. Это что это у нас за француженка?" — восхищается мамой Кристина. "Скорее англичанка", — кокетливо отвечает Алла Борисовна дочери.

Подписчики были восхищены свежестью и элегантностью народной артистки СССР.

"Алла Борисовна как всегда превосходна! Сколько жизни и энергии в ее глазах. Этот костюм придаёт ей особый шарм, одно удовольствие смотреть", — комментировали видео фолловеры.

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