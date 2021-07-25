Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова пожаловалась на заболевание, которое сильно повлияло на её внешность. Эпатажная танцовщица отметила, что природа наградила её некоторой "особенностью".
Многие подозревают, что балерина прибегала к услугам пластических хирургов, однако Волочкова уверяет, что это не так.
Балерина объяснила, почему её грудь значительно увеличилась в размере.
45-летняя артистка отметила, что никогда не ложилась под хирургический нож с целью улучшения своей внешности.
Бюст у неё появился из-за гормонального заболевания.
"У меня при очень неприятных и драматических обстоятельствах произошел гормональный сбой. Так все получилось, что грудь выросла. Но, и к счастью, кстати, потому что многие мечтают о такой же. Настолько у меня все совершенно, что многие не верят, что это не плоды хирургов пластических, а от бога", — цитирует слова Волочковой RTVI.
Анастасия отметила, что при развитии данной болезни наблюдаются такие симптомы, как раздражительность, резкое увеличение веса, усталость.
Своевременное обращение за медицинской помощью и грамотное лечение помогают справиться с гормональным сбоем, вызывающим различные недуги вплоть до онкологии.
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