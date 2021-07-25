Волочкова рассказала о болезни, изменившей её тело

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова пожаловалась на заболевание, которое сильно повлияло на её внешность. Эпатажная танцовщица отметила, что природа наградила её некоторой "особенностью".

Многие подозревают, что балерина прибегала к услугам пластических хирургов, однако Волочкова уверяет, что это не так.

Балерина объяснила, почему её грудь значительно увеличилась в размере.

45-летняя артистка отметила, что никогда не ложилась под хирургический нож с целью улучшения своей внешности.

Бюст у неё появился из-за гормонального заболевания.

"У меня при очень неприятных и драматических обстоятельствах произошел гормональный сбой. Так все получилось, что грудь выросла. Но, и к счастью, кстати, потому что многие мечтают о такой же. Настолько у меня все совершенно, что многие не верят, что это не плоды хирургов пластических, а от бога", — цитирует слова Волочковой RTVI.

Анастасия отметила, что при развитии данной болезни наблюдаются такие симптомы, как раздражительность, резкое увеличение веса, усталость.

Своевременное обращение за медицинской помощью и грамотное лечение помогают справиться с гормональным сбоем, вызывающим различные недуги вплоть до онкологии.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.