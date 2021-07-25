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Волочкова рассказала о болезни, изменившей её тело

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова пожаловалась на заболевание, которое сильно повлияло на её внешность. Эпатажная танцовщица отметила, что природа наградила её некоторой "особенностью".

Волочкова рассказала о болезни, изменившей её тело

Многие подозревают, что балерина прибегала к услугам пластических хирургов, однако Волочкова уверяет, что это не так.

Балерина объяснила, почему её грудь значительно увеличилась в размере.

45-летняя артистка отметила, что никогда не ложилась под хирургический нож с целью улучшения своей внешности.

Бюст у неё появился из-за гормонального заболевания.

"У меня при очень неприятных и драматических обстоятельствах произошел гормональный сбой. Так все получилось, что грудь выросла. Но, и к счастью, кстати, потому что многие мечтают о такой же. Настолько у меня все совершенно, что многие не верят, что это не плоды хирургов пластических, а от бога", — цитирует слова Волочковой RTVI.

Анастасия отметила, что при развитии данной болезни наблюдаются такие симптомы, как раздражительность, резкое увеличение веса, усталость.

Своевременное обращение за медицинской помощью и грамотное лечение помогают справиться с гормональным сбоем, вызывающим различные недуги вплоть до онкологии.

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Анастасия Волочкова: шпагат, слезы и Собчак // Легенда
Автор: Елена Былкина
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