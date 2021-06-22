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Деятели культуры высказались об эксперименте с приглашением Бузовой во МХАТ

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Новость о приглашении Ольги Бузовой во МХАТ вызвала широкий общественный резонанс. В спектакле "Чудесный грузин" бывшая ведущая "Дома-2" сыграла роль роль шпионки Беллы Шанталь.

Ольга Бузова
Ольга Бузова

О том, как к решению художественного руководителя МХАТа относятся руководители подмосковных театров, сообщает сайт "Подмосковье сегодня".

Станиславский против

Одним из первых — правда, косвенно — высказался худрук Губернского театра Сергей Безруков. Премьера спектакля "Чудесный грузин" с участием Ольги совпала с подведением итогов III Летнего фестиваля губернских театров "Фабрика Станиславского". Народный артист России поблагодарил журналистов.

"Я хочу сказать огромное спасибо, что они выбрали прийти на "Фабрику Станиславского", а не в МХАТ им. Горького, где сегодня играет… Произносить фамилию я не буду. Хорошо, что Константин Сергеевич до этого не дожил. Я думаю, что он с отчаянием смотрит на происходящее в том театре сейчас и с надеждой смотрит на нашу "Фабрику": хотя бы эти не подкачают, не подведут, — заявил он.

Игорь Шаповалов, художественный руководитель театра "ФЭСТ" (Мытищи) солидарен с мнением коллеги. Он заявил, что не стал бы приглашать Бузову в театр, объяснив это отсутствием у неё профессионального образования, а также тем, что очень уважительно относится к своему коллективу.

"Я не сужу о ее мастерстве, спектакля я не видел, но представьте: люди десятилетиями создают творческий имидж театра, а им в одночасье приводят человека, который ничего не сделал для этого — и вдруг ставят на роль…", — заявил он.

Также Шапавалов отметил, что Бузову приглашают только для того, чтобы привлечь к чему-то внимание. Во МХАТ её позвали, чтобы привлечь внимание СМИ к театру.

Нейтральную сторону занимает худрук театра "Чеховская студия" музея-заповедника в Мелихове Рустем Фесак.

"Я никогда не общался с Ольгой, не могу оценить ее актерские способности и знаю только ее медийную известность. Но мне трудно представить ее в нашем театре", — отметил он.

"Бузова привлечёт в театр подростков"

Врио директора Химкинского драматического театра "Наш дом" Олег Сенотрусов считает, что Бузова могла бы играть в спектаклях для подростков, так как её аудитория — ребята 14-17 лет. В этом возрасте подростки вообще не ходят в театры. Да и постановок для для этой аудитории очень мало.

"Статистика такова, что подростки в этом возрасте не ходят в театры вообще. А режиссеры почти не ставят для этой аудитории спектаклей. Есть либо детские, либо взрослые. Подростковых очень мало. У нас для них спектакля тоже нет. Было бы хорошо, если бы Ольга сыграла какую-нибудь положительную роль. Она всего добилась своим трудом. Почему бы не показать этот успех в какой-нибудь постановке через историю ее жизни?", — пояснил Сенотрусов.

"Утёрла нос профессиональным актёрам"

Ольга Бузова
Ольга Бузова

Член Общественной палаты Московской области, заслуженный артист России Алексей Огурцов признался, что уважает Ольгу Бузову, так как она всего добилась сама.

"Я уважаю Ольгу. Она сама себя сделала. Показала всем, что своим трудом можно добиться всего! Незаменимых нет. И она заменила и утерла нос профессиональным актерам, которых не берут во МХАТ. А ее взяли!", — пояснил он.

Огурцов также отметил, что Бузова уже 20 лет в шоу-бизнесе, она часто принимает участие в различных шоу. Кроме того, она является ведущей на федеральном канале.

"Она молодец. Она почти 20 лет в шоу-бизнесе, каждый день на экране ТВ. С ней выходят интервью, шоу. И если ее берут ведущей на федеральный канал, значит, это кому-то нужно", — заключил Огурцов.

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«Полный провал» Первое видео Ольги Бузовой со спектакля «Чудесный грузин» во МХАТе
Автор: Снежана Шахова
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