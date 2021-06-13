Была недурственна: Садальский о дебюте Бузовой на сцене МХАТа

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" Стас Садальский поделился своими впечатлениями от игры Ольги Бузовой на сцене прославленного театра — МХАТа имени Горького.

Ольга Бузова

Стас Садальский своими глазами оценил постановку МХАТа о жизни молодого Иосифа Сталина "Чудесный грузин”.

Звезде "Дома-2" доверили сыграть роль Беллы Шанталь — певицы кабаре, к творчеству которой современники относились снисходительно.

Садальский не стал критиковать Бузову, а, наоборот, отметил, что поющая ведущая "не портила спектакль, была в образе и даже в некоторых местах была недурственна".

Ольга Бузова

Впечатлила маститого артиста живая обезьянка, которая также играла свою роль в постановке.

"На сцене и я конечно смотрел только на нее", — признался Садальский в своём Instagram-аккаунте. — Еще Станиславский говорил, что переиграть на сцене детей и животных невозможно".

В привлечении к театральной работе медийной личности Станислав Юрьевич увидел положительные моменты.

"У Ольги 25 миллионов подписчиков сказала со знанием дела режиссер спектакля Рената Сотириади. И что???? Эти 25 миллион не знают, что такое театр, даже не подозревают о его существовании. Прекрасно, что Оля Бузова дала информационный повод и привлекла внимание всех российских СМИ", — отметил актёр.

Отдельной похвалы удостоился исполнитель роли молодого Иосифа Сталина актёр Георгий Иобадзе,

"Его игра, затмили всех, даже обезьянку Георгий Иобадзе — сыграл опасного человека, действующего на грани. Георгий еще и весьма пластичен — и акробатические кульбиты проделывает, и танцует страстно. Видя многих Сталиных на экране и сцене, могу сказать, что выбор Ренатой Сотириди на роль именно грузина — огромная удача", — написал Станислав Юрьевич.

Пост артиста прокомментировал Филипп Киркоров.

"В первые же свободные дни в Москве обязательно схожу на спектакль, да ещё друзей приведу (если конечно найдем билеты, говорят все продано на несколько месяцев вперёд)", — написал король российской эстрады.

Подписчики Садальского не упустили случая поупражняться в остроумии.

"Подожду, когда Бузову в Большой позовут, чтобы в лебедином ее увидеть", — шутили фолловеры.

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