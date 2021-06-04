Галкин похвастался сказочно прекрасным цветущим садом

Супруг Примадонны Максим Галкин испытывает особенную любовь к своему приусадебному участку, который украшают сотни различных растений — от традиционных до диковинных. В период цветения сад знаменитостей особенно прекрасен. В райском уголке любит отдыхать Алла Пугачёва со своими детьми — Гарри и Лизой.

Максим Галкин с детьми

Максим Галкин позаботился о том, чтобы его замок в деревне Грязь украшал зелёный сад, в котором высажены всевозможные декоративные и плодовые деревня, кустарники и растения.

С самого юного возраста Максим Галкин пытается воспитывать своих детей в гармонии с природой. Лиза Галкина с первых лет жизни проявляет впечатляющие знания в области ботаники. Девочка безошибочно называет каждое зелёное чудо в саду отца.

Ранее Лиза перечисляла названия цветов, растущие возле их замка. Предпочтение звёзды отдают скромным цветам, которые можно встретить на клумбах простых россиян.

Максим Галкин привлекает детей к приусадебным работам. Весной артист с Гарри и Лизой вооружились инструментами и внесли удобрения под корни растений.

На этот раз юморист показал свой цветущий сад. Почти каждый кустарник усыпан белыми, розовыми, сиреневыми и даже красными цветами.

Сад Галкина

Галкин не говорит ни слова в кадре, предоставляя публике самостоятельно оценить красоту сказочно прекрасного сада.

"Цветы, птицы, зелень, небо", — подписал видео супруг Примадонны.

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