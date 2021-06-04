EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Посольство РФ в Париже подтвердило задержание теннисистки Сизиковой
Поход в горы: чек-лист необходимых вещей
В России начали тестировать оплату "по лицу"
Греф боится высоких ожиданий от встречи Путина и Байдена
У щенков обнаружили врождённые способности к общению с людьми
Минспорта ожидает от России третье место в медальном зачёте Олимпиады-2020
Петербуржец с топором разгромил машины на парковке ФСБ
Онищенко призвал запретить продукцию McDonald's в России
Казахстан объяснил отказ от переговоров по поставкам AstraZeneca

Галкин похвастался сказочно прекрасным цветущим садом

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Супруг Примадонны Максим Галкин испытывает особенную любовь к своему приусадебному участку, который украшают сотни различных растений — от традиционных до диковинных. В период цветения сад знаменитостей особенно прекрасен. В райском уголке любит отдыхать Алла Пугачёва со своими детьми — Гарри и Лизой.

Максим Галкин с детьми
Максим Галкин с детьми

Максим Галкин позаботился о том, чтобы его замок в деревне Грязь украшал зелёный сад, в котором высажены всевозможные декоративные и плодовые деревня, кустарники и растения.

С самого юного возраста Максим Галкин пытается воспитывать своих детей в гармонии с природой. Лиза Галкина с первых лет жизни проявляет впечатляющие знания в области ботаники. Девочка безошибочно называет каждое зелёное чудо в саду отца.

Ранее Лиза перечисляла названия цветов, растущие возле их замка. Предпочтение звёзды отдают скромным цветам, которые можно встретить на клумбах простых россиян.

Максим Галкин привлекает детей к приусадебным работам. Весной артист с Гарри и Лизой вооружились инструментами и внесли удобрения под корни растений.

На этот раз юморист показал свой цветущий сад. Почти каждый кустарник усыпан белыми, розовыми, сиреневыми и даже красными цветами.

Сад Галкина
Сад Галкина

Галкин не говорит ни слова в кадре, предоставляя публике самостоятельно оценить красоту сказочно прекрасного сада.

"Цветы, птицы, зелень, небо", — подписал видео супруг Примадонны.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

МАКСИМ ГАЛКИН ПОКАЗАЛ СВОЙ РАЙСКИЙ ЦВЕТУЩИЙ САД В ЗАМКЕ. РЕЛАКС В ДЕРЕВНЕ ГРЯЗЬ
Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
Последние материалы
Чтобы не шатались зубы, нужно укреплять дёсны
Путин принял политическое решение по дедолларизации
В России начали тестировать оплату "по лицу"
Греф боится высоких ожиданий от встречи Путина и Байдена
В России готовится серьезная революция по социальной политике
Моргенштерна госпитализировали на следующий день после судебного заседания
Как свести бородавки чесноком, уксусом и конским волосом
Какие популярные профессии исчезнут до 2030 года
У щенков обнаружили врождённые способности к общению с людьми
Минспорта ожидает от России третье место в медальном зачёте Олимпиады-2020
Популярное
Здоровье
Как свести бородавки чесноком, уксусом и конским волосом

Бородавки, как правило, вызваны вирусом папилломы человека. Они бывают как плоскими, так и остроконечными, и в подавляющем большинстве совершенно безопасны и доброкачественны.

Как свести бородавки чесноком, уксусом и конским волосом
Турецкое СМИ: в стране из-за России туристическо-томатный шок
Мир. Новости мира
Турецкое СМИ: в стране из-за России туристическо-томатный шок
Новости Белоруссии
Протасевич указал на российского олигарха, спонсировавшего канал NEXTA
Финансы
Доктор экономических наук оценил последствия отказа от доллара в ФНБ
Любовь Степушова Путин принял политическое решение по дедолларизации Любовь Степушова Соломон Соловьев Знак зодиака 4 июня: знаменитые Близнецы Соломон Соловьев Игорь Буккер Проблемы принца Гарри с точки зрения психоаналитика Игорь Буккер
Общество
Собчак назвала интервью с Протасевичем мечтанием Геббельса
Новости Украины
Зеленский выдвинул убойный аргумент для закрытия "Северного потока-2"
В ЦРУ заподозрили, что родиной НЛО являются Россия или Китай
Уфология и НЛО
В ЦРУ заподозрили, что родиной НЛО являются Россия или Китай
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников