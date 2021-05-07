Роза Сябитова рассказала о печальной участи бесприданниц

Ведущая шоу "Давай поженимся" уверена, что у бедных невест мало шансов найти достойного жениха.

Роза Сябитого отметила, что для привлечения женихов девушка должна обладать солидным приданным.

"Пока невеста взрослела, приданое ждало своего часа в сундуке. С развитием общества оно постепенно заменилось на деньги, фамильные реликвии, недвижимость, но значимости своей не утратила", — убеждена Роза Раифовна.

Телесваха считает, что пословица "Не в деньгах счастье, а в их количестве" по-прежнему актуальна.

"И, поверьте мне, как свахе, нынешняя молодёжь не спешит создать семью, так как считает, что это дорого. Им легче выжить в одиночку, чем тащить на себе семью. А вы как считаете, строит ли вернуть традицию "приданное невесты"? В современном обществе приданное увеличит шансы невесты выйти замуж?" — обратилась Сябитова к подписчикам в Instagram.

Фолловеры отмечают, что "купить" жениха не всегда получается. Некоторые женщины уверены, что подобный подход характерен для альфонсов.

"Если мою дочку кто-то захочет взять в жены только из-за приданного, то пошёл он далеко и надолго! Долг мужчины — обеспечить семью, а не с первых дней жизни надеяться на приданое жены!" — прокомментировали пост телесвахи в Сети.

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