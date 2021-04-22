Семенович упустила квартиру в Турции из-за закрытия границ

Экс-солистка группы "Блестящие" упустила нужный момент и осталась без недвижимости в городе своей мечты.

Анна Семенович рассказала, что первый же приезд в Стамбул оставил неизгладимый след в сознании певицы. Её особенно впечатлил пролив Босфор.

С тех пор она стремилась посетить Турцию, однако визит всё время откладывался.

"И вот недавно моя мечта сбылась: я полетела на четыре дня в Стамбул, погуляла. Мне очень понравился этот город. И приобрести там недвижимость — это хорошая идея, потому что квартиры постоянно растут в цене, это хороший бизнес-проект, а кроме того, я могу отправлять туда родителей отдохнуть", — рассказала экс-участница "Блестящих" в беседе с журналистами "Комсомольской правды".

Анна объяснила, что тщательно выбирала себе квартиру с помощью риелтора, однако завершить сделку ей не удалось из-за закрытия границ с Турцией. Певица собирается возобновить поиск недвижимости после отмены ограничительных мер и возобновления авиасообщения с Турецкой Республикой.

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