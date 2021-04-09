Роза Сябитова объяснила, почему она смотрится в кадре помпушечкой

Роза Сябитова опубликовала в сторис Instagram видео, на котором предстала слегка полнее чем обычно. Телеведущая поспешила объяснить, в чём дело.

Сябитова рассказала, что под платьем в районе талии она напичкана звуковой аппаратурой, позволяющей чётко фиксировать всё, что говорят за столом. Ведущая шоу "Давай поженимся" отметила, что телекамера прибавляет целых шесть килограммов.

Телесваха намекнула на то, что зрителям следует делать скидку на эти обстоятельства, прежде чем заявлять о лишнем весе тех, кто появляется на экране телевизора.

Возможно, лишние килограммы добавило знаменитости также не слишком подходящее для её фигуры платье.

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