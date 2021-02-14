Известный ресторатор Константин Ивлев второй раз связал себя узами брака. Избранницей ресторатора стала 28-летняя Лера Куденкова. Свадьба состоялась в День всех влюбленных в стенах Грибоедовского загса.

"Я тебя люблю и хочу всегда быть с тобой! Я хочу, чтобы ты была той единственной, о которой поет Баста: "Найти свою одну-единственную". Я хочу, чтобы ты была тем человеком, который бы меня во всем поддерживал, стала для меня настоящим другом, братом, товарищем, ну и далее все эпитеты, которые можно применить по отношению к красивой девушке…" — сказал шеф-повар.