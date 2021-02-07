Михаила Ефремова могли допросить по делу о лжесвидетельстве в белгородской колонии, где он отбывает наказание.
Однако актёра решили этапировать в Москву. Его бывший адвокат Эльман Пашаев считает, что на артиста оказывают давление.
"Никто не мешал допросить его в колонии по поручению следователя, но кому-то понадобилось мотать его по этапу. Однако его повезли в Москву, чтобы додавить это дело о лжесвидетельстве", — отметил адвокат.
"Если он скажет все, как есть, то дело закроют. Если начнет фантазировать, будет разбирательство", — отметил Пашаев.
В суде по делу о клевете Навальный попытался сам себе объяснить, почему истцом является ветеран Артёменко, а не все участники ролика за поправки в Конституцию.