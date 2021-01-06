Ким Кардашьян и Канье Уэст собираются развестись

"Это не первый раз, когда они говорят о разводе, но на этот раз всё гораздо серьёзнее", — поделился источник из окружения звёздной пары.

Ким Кардашьян перестала носить обручальное кольцо, а Канье Уэст на время праздников остался на своём ранчо в Вайоминге вместо того, чтобы провести это время с большим семейством Кардашьян. При этом пара пока официально не объявляла о разводе, но уже стало известно, что Ким наняла адвоката по звёздным разводам Лауру Вассер.

"Ким уговорила Канье поехать в Вайоминг, чтобы они могли жить раздельно и спокойно уладить все дела, чтобы расстаться и развестись", — рассказал источник изданию Page Six.

Конфликты в семье Уэст-Кардашьян начались с тех пор, как рэпер стал заявлять о своих президентских амбициях. Кроме того, Канье стало раздражать бесконечное реалити-шоу семейства Кардашьян, в которое они превратили свою жизнь. Ким же в последние годы стала гораздо серьёзнее, она собирается сдавать экзамен на адвоката и заниматься судебной реформой, и она устала от придирок мужа.

Сейчас звёзды пытаются договориться о разделе имущества перед разводом. Основным камнем преткновения стал их дом в Калабасасе, Калифорния. Канье и Ким заплатили за этот дом 40 миллионов долларов и ещё 20 миллионов потратили на перепланировку и ремонт. Сейчас там живут четверо детей пары, при этом участок принадлежит Ким, а сам дом — Канье.

Ким и Канье и раньше поговаривали о разводе, но если теперь всё взаправду, то это будет её третий развод.