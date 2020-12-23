Александра Пахмутова с мужем госпитализированы с коронавирусом

Именитый композитор с супругом поэтом-песенником Николаем Добронравовым вынуждены были обратиться за медицинской помощью.

Авторы самых добрых песен, исполняемых на российской эстраде, не избежали заражения коронавирусом, несмотря на все меры предосторожности.

Супруги, возраст которых перевалил за 90-летнюю отметку, дисциплинированно следовали всем рекомендациям. Пара находилась дома, ограничила контакты с внешним миром, однако вездесущий COVID-19 всё равно их настиг.

Супруги почувствовали недомогание, у них проявились первые признаки коронавируса. Так как состояние музыкальных деятелей ухудшилось, их спешно госпитализировали в одну из московских клиник.