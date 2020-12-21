57-летняя актриса, полюбившаяся массовому зрителю благодаря блестяще сыгранной роли Жанны Аркадьевны в сериале "Моя прекрасная няня" Ольга Прокофьева, в период пандемии, как и многие артисты, столкнулась с финансовыми трудностями.
До недавнего времени Прокофьева снималась в кино и играла в театре. Сейчас осталась без работы. Но, по её словам, ей и в голову не могло прийти "плакаться" на всю страну:
"У меня есть жалование в театре, хотя и бюджетное, но есть. У меня есть пенсия московская. Спасибо Собянину. Есть пенсия государственная в 20 тысяч рублей. Это, конечно, мизер, по сравнению с гонорарами за съёмки, но роптать я — да и все мы, артисты, — не имеем права", — говорит актриса и подчёркивает, что не рассчитывает на чью-то помощь. — У меня нет покровителя, который бы меня содержал. Времена сложные, но жаловаться на всю страну не буду".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко продолжит "дурить народ" под видом проведения конституционных реформ.