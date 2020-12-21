Звезда "Моей прекрасной няни" живёт на пенсию и не плачется

57-летняя актриса, полюбившаяся массовому зрителю благодаря блестяще сыгранной роли Жанны Аркадьевны в сериале "Моя прекрасная няня" Ольга Прокофьева, в период пандемии, как и многие артисты, столкнулась с финансовыми трудностями.

До недавнего времени Прокофьева снималась в кино и играла в театре. Сейчас осталась без работы. Но, по её словам, ей и в голову не могло прийти "плакаться" на всю страну: