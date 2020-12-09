"Случайно": Виктория Боня рассказала, как потеряла невинность

Популярная модель и телеведущая Виктория Боня откровенно рассказала про свой "первый раз". Опыт оказался не из приятных.

Дело происходило в середине разнузданных 90-х, и 16-летняя Вика тогда оказалась вместе с подружкой в гостях у парней, которые не были ей знакомы. Спустя какое-то время подруга уединилась в другой комнате с избранным ею кавалером, а Вика осталась наедине с парнем, жившим в этой квартире.

"Он меня не насиловал, ничего такого. Просто мы начали целоваться, и в какой-то момент я понимаю: что-то происходит. Это было так неожиданно, это длилось ровно две секунды. Я его просто пнула", — рассказала Виктория Боня о своём первом интимном опыте на YouTube-шоу "Лучше правду".

Как выяснилось позже, тех двух секунд оказалось достаточно, чтобы лишиться невинности. Вопрос об этом возник лишь год спустя, когда у девушки завязались серьёзные отношения, но ту ситуацию на квартире с незнакомым парнем она припомнила с трудом, настолько травматичным оказался случайно приобретённый опыт.